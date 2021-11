Paris Centre culturel tchèque de Paris Paris Festival HAVEL 21: Monika Načeva – Zdivočelí koně Centre culturel tchèque de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centre culturel tchèque de Paris, le vendredi 17 décembre à 20:00

**Le Festival HAVEL 21** aura lieu du 10 au 17 décembre 2021 pour commémorer le 10ème anniversaire du décès du premier président tchécoslovaque post-communiste **Václav Havel.** **Monika Načeva** est une actrice, chanteuse et chansonnière tchèque. Son travail musical est exceptionnel, elle collabore souvent avec des musiciens et des écrivains tchèques. Elle a sorti un total de 10 albums. **Zdivočelí koně** (Chevaux sauvages) est un nouvel album dans lequel elle rend hommage aux **poètes samizdat** des années 1960 à 1980, pour la plupart persécutés par l’ancien régime. Elle a collaboré avec le claviériste David Kabzan et la batteuse Markéta Pták. Le concert de Načeva sera suivi d’une **Christmas Jazz Party** – entrée 10 € (7 € tarif réduit).

Entrée : 10 €, tarif réduit (étudiant, senior) 7 €

Dans le cadre du festival HAVEL 21, nous vous invitons cordialement au concert de la chanteuse tchèque Monika Načeva et son projet Zdivočelí koně. Centre culturel tchèque de Paris 18 rue Bonaparte 75 006 Paris Paris Paris

