Festival HAVEL 21 : Concert de Pražský výběr Centre culturel tchèque de Paris, 10 décembre 2021, Paris.

Centre culturel tchèque de Paris, le vendredi 10 décembre à 20:00

Le Festival HAVEL 21 aura lieu du 10 au 17 décembre 2021 pour commémorer le 10ème anniversaire du décès du premier président tchécoslovaque post-communiste Václav Havel. Le Festival HAVEL 21 va rappeler l’époque, la vie et l’œuvre de Václav Havel. ### A propos du Pražský výběr Le groupe de (jazz)rock tchèque a été fondé en 1976 par le pianiste et chanteur Michael Kocáb. Il est devenu l’un des groupes les plus populaires de la « nouvelle vague tchèque ». De 1983 à 1986, Pražský výběr a été interdit par le régime communiste, mais le groupe a recommencé à se produire et à sortir des disques à la fin des années 1980. Après une pause et des changements au sein du groupe, Pražský výběr réapparaît sur la scène tchèque depuis 2012. Le groupe a effectué d’innombrables concerts et tournées et a même fait la première partie du concert des Rolling Stones à Prague en 2018.

Entrée : 20 € / Tarif réduit : 17 €. Prévente des billets au Centre tchèque au Czech Concept Store, ouvert du jeudi au dimache, 13h-19h.

Nous vous invitons au concert du groupe rock légendaire Pražský výběr, qui aura lieu à l’occasion du Festival HAVEL 21.

Centre culturel tchèque de Paris 18 rue Bonaparte 75 006 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T21:30:00