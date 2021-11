Festival Haute Fréquence à Laon Laon, 5 novembre 2021, Laon.

Festival Haute Fréquence à Laon Laon

2021-11-05 – 2021-11-05

Laon Aisne

8 8 Un univers de rêverie, d’errance et d’exploration. C’est de là qu’Étienne Détré s’inspire pour son projet solo. Seul en scène avec ses machines, sa guitare et sa voix, il nous invite à un voyage cosmique aux sonorités électroniques et organiques.

Et ce sera Hervé, révélation masculine aux Victoires de la musique 2021, qui assurera sa première partie…

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 20h ! (durée : 2h)

Un univers de rêverie, d’errance et d’exploration. C’est de là qu’Étienne Détré s’inspire pour son projet solo. Seul en scène avec ses machines, sa guitare et sa voix, il nous invite à un voyage cosmique aux sonorités électroniques et organiques.

Et ce sera Hervé, révélation masculine aux Victoires de la musique 2021, qui assurera sa première partie…

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 20h ! (durée : 2h)

mal@ville-laon.fr +33 3 23 22 86 86 https://billetterie.ville-laon.fr/

Un univers de rêverie, d’errance et d’exploration. C’est de là qu’Étienne Détré s’inspire pour son projet solo. Seul en scène avec ses machines, sa guitare et sa voix, il nous invite à un voyage cosmique aux sonorités électroniques et organiques.

Et ce sera Hervé, révélation masculine aux Victoires de la musique 2021, qui assurera sa première partie…

RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 20h ! (durée : 2h)

Etienne Détré

Laon

dernière mise à jour : 2021-11-01 par