Dans le cadre du festival Haut les livres ! organisé en collaboration avec l’association Libr’Aire, les libraires indépendants et les médiathèques des Hauts-de-France accueillent une maison d’édition pour la mettre en lumière de façon originale, à travers des lectures musicales ou poétiques, des rencontres photographiques, des récoltes de recettes ou ateliers de cuisine, des mimes et performances, des ateliers jeunesse… Cette année, du 2 au 22 mai 2022, les maisons d’édition “d’ici et d’ailleurs” s’associent et vous proposent des animations Au programme : * L’écriture et l’édition, une vocation? Les Venterniers & le Tripode, Mercredi 4 mai à partir de 17h, Librairie Au Temps Lire, Lille, * Découverte des nouveautés, Light Motiv & Les éditions de Juillet, Vendredi 6 mai à partir de 18h, Librairie Le Bateau Livre, Lille, * Coulisses du livre photographique, Light Motiv & Les éditions de Juillet, Samedi 7 mai à partir de 11h, Studio Light Motiv, La Madeleine * Par ici l’aventure ! Les Venterniers & Le Tripode, Mercredi 11 mai à partir de 19h, La chouette librairie, Lille, * Lecture musicale, Éditions invenit & Le Castor Astral, Jeudi 19 mai à partir de 19h, Librairie Les Lisières, Villeneuve d’Ascq, * Faire un pas de côté…, La Contre Allée & Les éditions DO, Jeudi 19 mai à partir de 19h, Librairie Meura, Lille * La figure de l’héroîne dans les romans young adult, Lucca éditions & Léha éditions, Samedi 21 mai de 16h à 19h, Librairie Internationale V.O, Lille * Le monde des petites bêtes, Lucca éditions & Delachaux et Niestlé, Samedi 28 mai de 11h à 13h, Bibliothèque municipale, Lyz-lez-Lannoy

