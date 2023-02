Festival Hartzaro Ustaritz, 19 février 2023, Ustaritz Ustaritz.

Festival Hartzaro

Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

2023-02-19 09:00:00 – 2023-02-19

Ustaritz

Pyrénées-Atlantiques

Ustaritz

EUR 0 0 Dans les rues:

9h : Kaskarotak et kaskarot ttiki etxez etxe, quartier Hiribehere et Zokorrondo le matin puis quartier Bourg à partir de 12h : Kotilunak etxez etxe, quartier Herauritz.

11h30 : Parvis de l’église : traditionnel rassemblement des groupes de Kaskarot

Salle Latsa:

10h : concours gastronomique du Txilindron, animation Arberoako Txaranga et Jarauta 69

13h30 : repas de carnaval

18h : bal traditionnel animé par Arberoako Txaranga

20h : concert de la Txaranga Rakapunk

Dans les rues:

9h : Kaskarotak et kaskarot ttiki etxez etxe, quartier Hiribehere et Zokorrondo le matin puis quartier Bourg à partir de 12h : Kotilunak etxez etxe, quartier Herauritz.

11h30 : Parvis de l’église : traditionnel rassemblement des groupes de Kaskarot

Salle Latsa:

10h : concours gastronomique du Txilindron, animation Arberoako Txaranga et Jarauta 69

13h30 : repas de carnaval

18h : bal traditionnel animé par Arberoako Txaranga

20h : concert de la Txaranga Rakapunk

+33 7 69 43 89 67 Herri Soinu

Herri Soinu

Ustaritz

dernière mise à jour : 2023-01-24 par