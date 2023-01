Festival Hartzaro Ustaritz, 18 février 2023, Ustaritz Ustaritz.

Festival Hartzaro

Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

2023-02-18 – 2023-02-18

Ustaritz

Pyrénées-Atlantiques

Ustaritz

10 10 EUR Animations musicales dans les rues d’Ustaritz, Trikilari – Gaitero

Au Fronton Hiribehere:

11h: mutxikoak avec le groupe Erdizka – Tambours de la Nive

Au Fronton Kiroleta:

17h: spectacle Egunsentia de l’association Latsarria en hommage à Michel Labeguerie (10 €)

19h: Hartzaro Kantuz, kantaldi animé par Nat eta Watson

Bar et restauration par l’association Integrazio Btzordea

20h30: spectacle “Lau” – danses et musiques avec Alos quartet et le collectif Bilaka (10 €)

+33 7 69 43 89 67 Herri Soinu

Herri Soinu

dernière mise à jour : 2023-01-24 par