Festival Hartzaro – Mardi gras Ustaritz, 1 mars 2022, Ustaritz.

Festival Hartzaro – Mardi gras Ustaritz

2022-03-01 17:30:00 – 2022-03-01

Ustaritz Pyrénées-Atlantiques Ustaritz

Fronton Hiribehere, 17h45 : BURUNKA

18h30 : zirtzil et personnages du carnaval prennent possession de la place : danses, musiques et début du procès. Le défilé se met en marche vers la place du Bourg.

Parvis de l’église, Danse des Maia,

Place Antza , Hartza dantza.

19h30, Fronton du Bourg : Suite et fin du procès de zanpantzar, danses, toberak

20h00, Romeria : Restauration et boissons sur place par l’ikastola d’Ustaritz– Animation Kiki Bordatxo.

Minuit Gau pasa au batzoki d’Errobiko Kaskarotak à Bilgune, organisée par Izartxo

+33 7 69 43 89 67

Herri soinu

Ustaritz

