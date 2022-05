Festival Happy week Le Havre, 11 mai 2022, Le Havre.

Festival Happy week Le Havre

2022-05-11 – 2022-05-15

Le Havre Seine-Maritime

Le festival Happy week, c’est quoi ?

C’est une semaine pendant laquelle vous pourrez profiter d’événements gratuits (hors soirée flashback) ainsi que d’offres spéciales sur la partie bar et restauration ! Vous pourrez boire ou manger devant un concert gratuit, vous détendre après une longue journée de travail en afterwork, et même vous déhancher sur le dancefloor sur vos hits préférés des années 90’s…

Quelles que soient vos envies, il y en aura pour tous les goûts !

Programmation artistique :

– Mercredi 11 mai (entrée libre) : Volt.

– Jeudi 12 mai (entrée libre : Génération 2 (groupe de reprises rock des 60’s au 90’s – Santana, Steve Wonder, The Beatles, Toto, etc.).

– Vendredi 13 mai (entrée payante) : Soirée flahback event- Back to 90’s – 00’s.

– Samedi 14 mai (entrée libre) : Kaddy and the Keys.

– Dimanche 15 mai (entre libre) : Brunch musical.

+33 2 35 19 50 51 https://happydock.brasseriemaison.fr/

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-05-05 par