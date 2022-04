Festival Handistars Carentoir, 25 juin 2022, Carentoir.

Festival Handistars Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir

2022-06-25 – 2022-06-26 Le Bois Brassu La Ferme du Monde

Carentoir 56910

Festival unique en son genre!

Il permet chaque année d’accueillir des artistes en situation de handicap venant de toute la France pour se produire sur scène. Venez applaudir leurs prestations de chant, danse, théâtre, musique.

Le festival « HANDISTARS » se déroule à la Ferme du Monde et permet à des artistes handicapés venant de Foyer-ESAT, foyers de vie, Maisons d’Accueil Spécialisées MAS, d’associations de loisirs adaptés, de Service d’Accompagnement à la Vie Sociale SAVS… de toute la France et de l’Etranger de se produire individuellement ou en groupes sur scène, dans des disciplines aussi variées que le chant, la danse, la musique, l’humour, la poésie, le théâtre, les arts…

L’espace et les installations dont nous disposons sur la ferme nous permettent de satisfaire un haut niveau de participation.C’est désormais un rendez-vous estival incontournable pour le monde du handicap, le festival est connu et réputé dans le milieu social dans l’hexagone et à l’étranger. Dans les établissements, l’événement est attendu, les personnes en situation de handicap préparent avec enthousiasme ce rendez-vous. Pendant ces 2 journées les artistes chantent, dansent, font du théâtre, de la musique, de la poésie, du mime, des percussions, des arts du cirque… Pour certaines structures (Foyer de vie, Maison d’Accueil Spécialisé, Institut Médico-Educatif, Foyer d’ESAT, association de loisirs adaptés… c’est un projet préparé tout au long de l’année avec les animateurs qui est mis en pratique. Pour les artistes handicapés c’est le grand moment, l’occasion unique de se produire sur scène, en dehors des murs devant un large public qui mélange celui des établissements, des familles, des proches des artistes et spectateurs handicapés et les visiteurs de la ferme du monde. Tout le monde se côtoie dans une bonne ambiance. Festivité sans supplément de prix par rapport par rapport à l’entrée du parc.

contact@lafermedumonde.com +33 2 99 93 70 70

