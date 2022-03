Festival Handi’Arts Châteauroux, 11 avril 2022, Châteauroux.

Festival Handi’Arts Châteauroux

2022-04-11 09:00:00 – 2022-04-15 22:00:00

Châteauroux Indre Châteauroux Indre Centre-Val de Loire

120 EUR Le festival Handi’Arts est un temps festif porté et géré par les bénévoles et les salariés de la Maison des Loisirs et de la Culture en direction des personnes ayant un handicap. Le festival Handi’Arts a reçu pendant plusieurs années des festivaliers en groupes ou en individuel venant de la France entière. Il est ouvert à tous et vous propose de participer à des ateliers artistiques et culturels (théâtre, danse, peinture, chant, relaxation, percussions, magie, balade en calèche) mais également à des temps forts de la semaine (venu des Dandys Circus, flash mob, spectacle final avec en première partie une pièce de théâtre et en deuxième un concert de Dominique Dimey).

2022 marquera le retour attendu et apprécié du festival Handi’Arts.

Il se repositionne en avril, période favorable avec l’arrivée du printemps, c’est « la renaissance » !

accueil.mlc@outlook.fr +33 2 54 34 18 14 https://mlcbelleisle.com/

© Festival Handi’arts

Châteauroux

