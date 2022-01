Festival Hanabi au Grand Palais Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Cahors Lot Cahors Du 26 janvier au 1er février : Mercredi 26 à 18h : apéro japonais d’ouverture offert ! Samedi 29 à 19h : repas japonais préparé par Yui Yoshinari, 25€ sur réservation (entrée-plat-dessert-boisson) Dimanche 30 à 16h30 : cours de cuisine (Gyoza) animé par Yui Yoshinari, sur inscription (prix en fonction du nombre d’inscrits) Dimanche 30 à 15h45 : pour les enfants, atelier Origami sur inscription à 15h45 Rendez-vous au Grand Palais pour une semaine de cinéma japonais ! Retrouvez toutes les séances ici : https://www.cinelegrandpalais.fr/evenement/1969786-festival-hanabi +33 5 65 30 17 74 Du 26 janvier au 1er février : Mercredi 26 à 18h : apéro japonais d’ouverture offert ! Samedi 29 à 19h : repas japonais préparé par Yui Yoshinari, 25€ sur réservation (entrée-plat-dessert-boisson) Dimanche 30 à 16h30 : cours de cuisine (Gyoza) animé par Yui Yoshinari, sur inscription (prix en fonction du nombre d’inscrits) Dimanche 30 à 15h45 : pour les enfants, atelier Origami sur inscription à 15h45 ©grandpalaiscahors

