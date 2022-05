Festival Haïti Monde Le 360 Paris Music Factory, 21 mai 2022, Paris.

Festival Haïti Monde

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Le 360 Paris Music Factory

### **Samedi** 11h30 – 12h30 Invité d’honneur James Noël Performance électrique autour de son ouvrage Brexit, suivi de La Migration des murs, avec la comédienne Coraly Zahonero de la Comédie Française et Edouard Ferlet, pianiste de jazz. 12h30 – 13h30 Dédicace du poète James Noël 13h – 14h Déjeuner 14h – 15h30 Table ronde thématique « Comment habiter le monde ? » Avec les autrices Sofia Aouine, Anne-Sophie Stefanini ainsi que les auteurs Guy Régis Junior et Makenzy Orcel Animé par Sophie Quetteville 15h30 – 16h30 Dédicaces des autrices Sofia Aouine, Anne-Sophie Stefanini et des auteurs Makenzy Orcel et Guy Régis Junior 16h – 16h50 Projection du documentaire Bazilik Patikola, le voyage d’Esther, réalisé par Jean-Claude Bourjolly, produit et co-écrit par Lyonel Trouillot en 2021. Durée : 48′ 16h50 – 17h20 Rencontre avec l’écrivain Lyonel Trouillot autour de son oeuvre Animée par Yves Chemla 17h20 – 17h40 Séance de contes haïtiens animée par le conteur Jude Joseph 17h20 – 18h Dédicaces des écrivains Lyonel Trouillot, Watson Charles et Néhémy-Pierre Dahomey 17h40 – 18h Lecture par les enfants des trois textes gagnants du concours La Plume Ecolière 18h – 18h30 Apéritif Performance du slammeur et écrivain JYB, suivie d’une séance de dédicaces 18h30 – 20h Soirée « IntranQu’îllités, 10 ans : Carnets sauvages ! » organisée par la revue IntranQu’îllités Avec James Noël (poète), Pascale Monnin (plasticienne), Célimène Daudet (pianiste), Bob Bovano (chanteur, auteur et compositeur), Priscille Oehninger (viola altiste, compositrice et performeuse), Claude Saturne (percussionniste), Henry Roy (écrivain et photographe), Céline Nanini (autrice), Jacques Stéphen Alexis (écrivain), Jude Joseph (conteur), Eliana Vagalau (Loyola University Chicago) et tant d’autres ! Carte blanche à son maître d’oeuvre, le poète James Noël et ses invités. ### **Dimanche** 12h – 16h Brunch musical Set musical animé par le saxophoniste Thurgot Théodat et le percussionniste Claude Saturne 16h – 17h30 Table ronde thématique avec l’autrice Gerda Cadostin ainsi que les auteurs Makenzy Orcel, Watson Charles et Lyonel Trouillot Animée par Stéphane Saintil 17h30 – 18h Dédicaces des écrivain·e·s Gerda Cadostin, Makenzy Orcel, Néhémy-Pierre Dahomey, Watson Charles et Lyonel Trouillot.

Et si on essayait d’habiter la terre ensemble

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T11:30:00 2022-05-21T20:00:00;2022-05-22T12:00:00 2022-05-22T18:00:00