Landricourt Aisne Landricourt Le festival GUITARES en PICARDIE a été créé en 2007; il est le fruit de multiples partenariats avec différentes communes et villes de l’Aisne; pas moins de 160 concerts autour de la guitare ont jalonné ces 9 années, avec de grands artistes, comme Roland DYENS, Roberto AUSSEL, Valérie DUCHÂTEAU, Arnaud DUMOND, Gaëlle SOLAL, Gérard ABITON, Alexandre BERNOUD, Laurent BLANQUART, Erik FRANCERIES, Olivier PELMOINE, des ensembles comme le duo BERIMBA, le quatuor de VERSAILLES, le duo FRANCO-BRESILIEN, le trio ALTA…. La guitare est représentée dans tous les styles, de la musique classique, baroque en passant par la musique populaire, puis jazz-manouche, flamenco…

Guitares en Picardie, est aussi un moment important pour les élèves du département de l’Aisne qui ont constitué l’Ensemble Départemental de guitares et se produisent sur plusieurs concerts à chaque édition aux côtés des professionnels. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Catégories d'évènement: Aisne, Landricourt