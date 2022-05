Festival Guitares en Picardie à Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Festival Guitares en Picardie à Laon Laon, 28 mai 2022, Laon. Festival Guitares en Picardie à Laon Laon

2022-05-28 – 2022-05-28

Laon Aisne Une seizième avec un concert-conférence autour du luthier Antoine Pappalardo, avec Éric Franceries, Arnaud Dumond, Laurent Blanquart et la participation de l’Ensemble Départemental de Guitare de l’Aisne (sous la direction de Frédéric Bernard)… RV dans l’auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Laon à 19h30 ! Une seizième avec un concert-conférence autour du luthier Antoine Pappalardo, avec Éric Franceries, Arnaud Dumond, Laurent Blanquart et la participation de l’Ensemble Départemental de Guitare de l’Aisne (sous la direction de Frédéric Bernard)… RV dans l’auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Laon à 19h30 ! +33 6 10 04 76 07 http://www.ca-paysdelaon.fr/ Une seizième avec un concert-conférence autour du luthier Antoine Pappalardo, avec Éric Franceries, Arnaud Dumond, Laurent Blanquart et la participation de l’Ensemble Départemental de Guitare de l’Aisne (sous la direction de Frédéric Bernard)… RV dans l’auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Laon à 19h30 ! Conservatoire de musique et de danse

Laon

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Festival Guitares en Picardie à Laon Laon 2022-05-28 was last modified: by Festival Guitares en Picardie à Laon Laon Laon 28 mai 2022 Aisne Laon

Laon Aisne