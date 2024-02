Festival Guitares du Monde // Rocky Gresset / Adrien Moignard / Diego Imbert Saint-André-les-Vergers, mercredi 20 mars 2024.

Rocky Gresset commence la guitare à l’âge de neuf ans et s’intéresse très vite à Django et à d’autres génies de la guitare jazz. Il a rapidement l’occasion de côtoyer Bireli Lagrène ou Christian Escoudé, qui le conseillent et l’encouragent. Avec ses différentes sources d’inspiration, Rocky se sent à l’aise dans tous les styles de jazz, sur guitare acoustique manouche ou archtop électrique. Il est le compagnon de route de Thomas Dutronc depuis de nombreuses années.

S’il y a bien un guitariste qui représente le renouveau du jazz manouche ces dernières années, il s’agit d’Adrien Moignard. Guitariste autodidacte, Adrien puise ses premières influences dans le rock et le blues. Sa découverte de la musique de Django Reinhardt marquera un tournant majeur dans son apprentissage musical. Influencé par la suite par des guitaristes tels que Georges Benson, Pat Metheny ou Bireli Lagrène, il développe aujourd’hui un jeu très personnel, à la croisée des styles musicaux.

Diego Imbert commence la musique à l’âge de 6 ans et participe au Gipsy Project de Bireli Lagrène pendant près de 18 ans tout en multipliant les collaborations et les projets avec d’autres musiciens tels que André Ceccarelli, David Linx, Didier Lockwood, Daniel Mille ou plus récemment avec Adrien Moignard et Richard Galliano et bien d’autres. Il enseigne également la contrebasse Jazz au conservatoire de Troyes.

Ensemble, ils proposent un voyage allant de Django Reinhardt au jazz américain, pour des échanges de haut vol !

Début : 2024-03-20 20:30:00

Espace Gérard Philipe

Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

