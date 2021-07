Lastours Lastours Aude, Lastours FESTIVAL GUITARES À TRAVERS CHANTS – RÉMI DUGUÉ ET LAURIE BATISTA QUARTET Lastours Lastours Catégories d’évènement: Aude

Lastours

FESTIVAL GUITARES À TRAVERS CHANTS – RÉMI DUGUÉ ET LAURIE BATISTA QUARTET Lastours, 1 août 2021-1 août 2021, Lastours.

Lastours Aude Chansons françaises et swing Parce que les multiples facettes de ces musiciens leurs permettent de naviguer entre ces différents univers en ayant toujours le jazz, le swing et le groove pour dénominateur commun, ce quartet visite et revisite les répertoires manouches, swing, bop ou encore chansons françaises en y mettant les ingrédients qui le caractérise : énergie, sensibilité, virtuosité.

C’est un voyage plein de fantaisie et d’humour auquel vous invite le Rémi Dugué et Laurie Batista Quartet. Une poésie tantôt sensible, sensuelle mais toujours teintée de cette énergie sauvage et fragile propre au jazz, à tous les jazz, à la musique, à l’art… à la vie. En première partie à 21h : le film des jeunes en formation vidéo à l’Académie, thème : « L’Aude et son Histoire » Distribution : Rémi Dugué (guitare), Laurie Batista (voix), Nolwenn Leizour (contrebasse), Simon Pourbaix (batteur) Public : Tout public dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Lastours