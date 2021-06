Salon-de-Provence Château de l'Empéri Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Festival Guitare Acoustic Château de l’Empéri Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Festival Guitare Acoustic Château de l’Empéri, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Salon-de-Provence. Festival Guitare Acoustic

Château de l’Empéri, le vendredi 2 juillet à 20:30

[http://www.isabel-sauveur.com](http://www.isabel-sauveur.com)m](http://www.eddyraycooper.com)lassique.com](http://www.carmen-guitareclassique.com)des portes à 20h00 Concert à 21 h Avec -Carmen Martinez www.carmen-guitareclassique.com -Eddy Ray Cooper www.eddyraycooper.com -Isabel et Sauveur www.isabel-sauveur.com Attention places limitées par jauge. Réservez vite vos places Entrée prix unique 10€ Vente de la billetterie sur place à partir de 20h00 Réservation en ligne ou par SMS avec non, prénom, téléphone et le nombre de place aux 06.27.08.90.76 06.12.59.91.24 Par Mail [isabelsauveur@gmail.com](mailto:isabelsauveur@gmail.com)

10€

♫♫♫ Château de l’Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T20:30:00 2021-07-02T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de l'Empéri Adresse Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville Château de l'Empéri Salon-de-Provence