Festival GRLPWR Le Hasard Ludique, 11 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 11 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022 :

#GRLPWR ce n’est pas qu’un festival. Non, ce n’est pas qu’une playlist diffusée tous les jeudis sur nos radios. #GRLPWR c’est un mouvement célébrant les femmes artistes et créatrices !

Radio75, XV3 Radio, FGO Barbara et le Hasard Ludique t’invitent à venir faire la fête les 11, 12 et 13 mars 2022 dans le 18ème, avec au programme : 2 soirées de concerts et un marché de créatrices.

PROGRAMMATION · VENDREDI 11 mars

Soirée d’ouverture présentée par Mekolo & Anissa

Performance de la danseuse hip hop Sounsy

Concerts :

Debbie Sparrow

Veemie

Ftwo

Lili O

Bryo

Pearly

Juste Shani

MAIS LE FESTIVAL GRLPWR C’EST AUSSI…

Marché de créatrices : une sélection de plus de 25 stands divers et variés (prêt à porter, haute couture, bijoux, objets déco, accessoires de mode…) au Hasard Ludique

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen Paris 75018

Contact : https://www.facebook.com/events/1029077724631157

GrlPwr