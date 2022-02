FESTIVAL #GRLPWR : 2 soirées de concerts + marché des créatrices Le Hasard Ludique, 11 mars 2022, Paris.

#GRLPWR ce n’est pas qu’un simple Festival. Non #GRLPWR ce n’est pas qu’une playlist diffusée tous les jeudis sur nos webradios.

#Radio75, #Xv3radio, FGO Barbara et le Hasard Ludique t’invitent à venir faire la fête les 11, 12 & 13 mars 2022 dans le 18ème, avec au programme : 2 soirées concerts et un marché des créatrices.

On ouvre le bal au Hasard Ludique le vendredi 11 mars au Hasard Ludique avec la soirée d’ouverture présentée par Mékolo et Anissa. Le lendemain, le samedi 12, cette fois ci c’est à FGO Barbara qu’on continue les festivités avec une nouvelle soirée concert. Sur ces deux jours c’est plus de 20 artistes qui se produiront sur les scènes de nos partenaires.

Mais #GRLPWR c’est aussi le dimanche 13 mars avec Le Marché des Créatrices au Hasard Ludique une sélection de plus de 20 stands de femmes entrepreneuse dans divers domaines (prêt à porter, haute couture, bijoux, objets déco, accessoires de mode, cours de danse, yoga,…). réunissant plus de 25 stands (articles prêt à porter, bijoux, maroquinerie, déco, sports, …)

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)



Contact : https://linktr.ee/grlpwrradio75 https://www.facebook.com/GrlPwrRadio75 https://twitter.com/xv3radio75

