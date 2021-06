Festival Green River Valley La Ferme des Cara-Meuh, 24 septembre 2021-24 septembre 2021, Vains.

Festival Green River Valley

du vendredi 24 septembre au samedi 25 septembre à La Ferme des Cara-Meuh

Cet évènement éco-responsable, c’est 8000 festivaliers attendus pour fêter l’été en musique autour d’une programmation d’artistes reggae, dub, hip hop, électro pendant 2 jours et sur 2 scènes. Le GRV c’est aussi un village associatif gratuit et ouvert à tous qui a pour objectif de sensibiliser aux enjeux énergie-climat grâce aux conférences d’une quinzaine d’intervenants spécialisés, et aux ateliers de l’invité d’honneur du festival : L’association Avenir climatique. Ce lieu d’échange et de partage regroupera aussi plusieurs associations et artisans locaux qui feront connaitre leurs actions et leurs produits.

Scène musicale et village associatif

La Ferme des Cara-Meuh 11 Saint-Léonard, 50300 Vains Vains Manche



