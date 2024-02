FESTIVAL GRAPHIMS Montpellier, mardi 27 février 2024.

Pour sa 2e édition autour du thème Design graphique et mensonges , le festival GraphiMs vous donne rendez-vous dans 7 médiathèques de la métropole de Montpellier, de Sète Agglopôle Méditerranée, au centre d’art La Fenêtre et à En Traits Libres pour des expositions et ateliers gratuits.

En Métropole:

►HOMMAGE GRAPHIQUE AU PÈRE NOËL | DU 29 FÉVRIER AU 18 MAI 2024

La Fenêtre, Montpellier

►LA COULEUR DIT-ELLE LE VRAI ? | DU 9 AU 30 MARS 2024

Médiathèque Jean Giono, Pérols

►LE SIGNE PRÉSENTE | DU 12 MARS AU 22 AVRIL 2024

Médiathèque La Gare à Pignan

►À MI MOT, MENSONGE ET DEMI | DU 16 MARS AU 13 AVRIL 2024

Médiathèque Federico Garcia Lorca, Montpellier

►#IAFP, OU COMMENT J’AI ILLUSTRÉ LA PRESSE AVEC UNE IA | DU 3 AU 20 AVRIL 2024

Médiathèque William Shakespeare, Montpellier

►LA BIBLIOTHÈQUE MENT (XVIE-XXIE SIÈCLES) | DU 14 MARS AU 18 MAI 2024

Médiathèque Centrale Emile Zola, Montpellier

►TOONZIE | DU 6 MARS AU 4 MAI 2024

En Traits Libres, Montpellier

Programme complet ci-dessous ou sur le site web de l’événement .

27, rue Frederic Peysson

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

