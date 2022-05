Festival Grange de Piquemil Monflanquin, 21 août 2022, Monflanquin.

Festival Grange de Piquemil Monflanquin

2022-08-21 18:00:00 – 2022-08-21

Monflanquin Lot-et-Garonne

15 15 EUR Retrouver le festival de la Grange de Piquemil pour une nouvelle édition qui vous propose un repas accompagné par le spectacle cabaret “Coquines” (chansons et textes). Avec C. Alcover, C. Delcourtet, JP. Delvor, Loic Joly, Regis Daro et Fabienne Balancie au piano.

Réservation conseillée.

Retrouver le festival de la Grange de Piquemil pour une nouvelle édition qui vous propose un repas accompagné par le spectacle cabaret “Coquines” (chansons et textes).

+33 6 14 47 51 24

Retrouver le festival de la Grange de Piquemil pour une nouvelle édition qui vous propose un repas accompagné par le spectacle cabaret “Coquines” (chansons et textes). Avec C. Alcover, C. Delcourtet, JP. Delvor, Loic Joly, Regis Daro et Fabienne Balancie au piano.

Réservation conseillée.

canva

Monflanquin

dernière mise à jour : 2022-05-04 par