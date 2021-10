Béziers Béziers Béziers, Hérault FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES – SPECTACLE – UNE FORME SE TRANSFORME Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Tout au long de son voyage, une petite forme venue du ciel découvre la nature, la ville, le monde…En rythme avec les sons du monde, elle chante et change de couleur et de forme jusqu’à trouver sa place. Ce spectacle est proposé par la compagnie Les Ptites notes.

Tout au long de son voyage, une petite forme venue du ciel découvre la nature, la ville, le monde…En rythme avec les sons du monde, elle chante et change de couleur et de forme jusqu'à trouver sa place.

Ce spectacle est proposé par la compagnie Les Ptites notes.

+33 4 67 36 71 31

