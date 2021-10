Béziers Béziers Béziers, Hérault FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES – LIROBOUTCHOU Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES – LIROBOUTCHOU Béziers, 30 octobre 2021, Béziers. FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES – LIROBOUTCHOU 2021-10-30 – 2021-10-30

Béziers Hérault Réservée aux tout-petits, nos médiathécaires proposent une séance de lecture autour des œuvres de Corinne Dreyfuss.

Pour les enfants de 1 à 3 ans.

Réservation sur le site internet de la MAM Réservée aux tout-petits, nos médiathécaires proposent une séance de lecture autour des œuvres de Corinne Dreyfuss.

Pour les enfants de 1 à 3 ans.

Réservation sur le site internet de la MAM +33 4 99 41 05 50 Réservée aux tout-petits, nos médiathécaires proposent une séance de lecture autour des œuvres de Corinne Dreyfuss.

Pour les enfants de 1 à 3 ans.

Réservation sur le site internet de la MAM dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.3484#3.22321