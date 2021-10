Béziers Béziers Béziers, Hérault FESTIVAL GRANDS ZYEUX PETITES ZOREILLES – LECTURES ET ATELIERS D’EVEIL SENSORIELS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PETITES ZOREILLES – LECTURES ET ATELIERS D'EVEIL SENSORIELS 2021-10-25 10:00:00 – 2021-10-25

Béziers Hérault

Béziers Hérault Inspirés des ouvrages de Corinne Dreyfuss, ces lectures et ateliers participent à l’éveil des sens des tout-petits.

Animés par les assistantes maternelles du RPE de l’agglomération Béziers Méditerranée.

Pour les enfants de 1 à 4 ans.

