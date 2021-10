Alignan-du-Vent Alignan-du-Vent Alignan-du-Vent, Hérault FESTIVAL GRANDS ZYEUX PETITES ZOREILLES – LECTURES Alignan-du-Vent Alignan-du-Vent Catégories d’évènement: Alignan-du-Vent

Hérault

FESTIVAL GRANDS ZYEUX PETITES ZOREILLES – LECTURES Alignan-du-Vent, 27 octobre 2021, Alignan-du-Vent.

Alignan-du-Vent Hérault À travers une lecture animée et des comptines, viens découvrir les aventures de Tout-petit ver.

Pour les enfants de 1 à 3ans.

+33 9 62 65 97 19

