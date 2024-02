Festival Grandes Marées Jullouville, samedi 20 juillet 2024.

Festival Grandes Marées Jullouville Manche

Le Festival Grandes Marées prépare une nouvelle édition autour des musiques actuelles, nationales et internationales, mais pas seulement ! Rencontrez, partagez, vibrez et vivez une expérience unique sur le territoire des Grandes Marées à Jullouville.

Au programme entre autres :

MARTIN SOLVEIG,

FRANCIS CABREL,

JAIN KYO,

PASCAL OBISPO,

CLAUDIO CAPÉO DIONYSOS,

FFF CALI OLIVIA RUIZ,

CHARLOTTE CARDIN YAMÊ,

ALIOCHA SCHNEIDER.

Plus d’informations et billetterie sur www.festivalgrandesmarees.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 17:00:00

fin : 2024-07-28 01:00:00

Rue du Mont Dol

Jullouville 50610 Manche Normandie contact@festivalgrandesmarees.com

L’événement Festival Grandes Marées Jullouville a été mis à jour le 2024-02-01 par OTGTM BIT Bréhal