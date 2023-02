Festival Grandes Marées FESTIVAL GRANDES MAREES, 30 juillet 2023, JULLOUVILLE.

Festival Grandes Marées FESTIVAL GRANDES MAREES. Un spectacle à la date du 2023-07-30 à 17:00 (2023-07-24 au ). Tarif : 46.3 à 46.3 euros.

BAIE EN SCENE (L-R-20-743/L-R-20-462) présente le FESTIVAL DES GRANDES MAREES Avec plus de 23.000 festivaliers en 2022, le Festival Grandes Marées revient pour une nouvelle édition du 22 au 30 juillet 2023 à Jullouville (La Manche, Normandie), près de la Baie du Mont Saint-Michel. Jetez l’ancre à 20.000 lieux sous les mers pour un voyage émotionnel et sensitif, et venez partager une expérience unique au plus petit des grands festivals normands mettant à l’affiche des artistes de grands noms et émergents venus de divers horizons. Le Festival Grandes Marées est fier d’annoncer les premiers noms de sa programmation 2023 : Lundi 24 juillet 2023 : IBRAHIM MAALOUF / (artistes à venir) Mardi 25 juillet 2023 : ZAZIE / (artistes à venir) Mercredi 26 juillet 2023 : BERNARD LAVILLIERS / (artistes à venir) Jeudi 27 juillet 2023 : LA FEMME / (artistes à venir) Vendredi 28 juillet 2023 : POMME / (artistes à venir) Samedi 29 juillet 2023 : BENJAMIN BIOLAY / IZÏA / JULIEN GRANEL / (artiste à venir) Dimanche 30 juillet 2023 : FRANZ FERDINAND / (artistes à venir) Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0233516936 Nous vous invitons à réserver votre place en placement libre debout et à nous contacter afin de vous réserver un espace sur la plateforme dédiée. Attention, le nombre de places sur la plateforme est limité, nous vous recommandons de vous renseigner par email sur la disponibilité avant de réserver votre billet. Enfants de – de 12 ans : Accès gratuit pour les enfants de – de 12 ans dans la limite des places disponibles et uniquement sur réservation au 0233516936 (place disponible uniquement debout). Attention pour accéder au festival, seuls les enfants inscrits et fournissant un justificatif de type carte d’identité, livret de famille, passeport au guichet a l’entrée du festival pourront accéder au site gratuitement. Festival Grandes Marées

Votre billet est ici

FESTIVAL GRANDES MAREES JULLOUVILLE RUE DU MONT DOL Manche

BAIE EN SCENE (L-R-20-743/L-R-20-462) présente le FESTIVAL DES GRANDES MAREES

Avec plus de 23.000 festivaliers en 2022, le Festival Grandes Marées revient pour une nouvelle édition du 22 au 30 juillet 2023 à Jullouville (La Manche, Normandie), près de la Baie du Mont Saint-Michel.

Jetez l’ancre à 20.000 lieux sous les mers pour un voyage émotionnel et sensitif, et venez partager une expérience unique au plus petit des grands festivals normands mettant à l’affiche des artistes de grands noms et émergents venus de divers horizons.

Le Festival Grandes Marées est fier d’annoncer les premiers noms de sa programmation 2023 :

Lundi 24 juillet 2023 : IBRAHIM MAALOUF / (artistes à venir)

Mardi 25 juillet 2023 : ZAZIE / (artistes à venir)

Mercredi 26 juillet 2023 : BERNARD LAVILLIERS / (artistes à venir)

Jeudi 27 juillet 2023 : LA FEMME / (artistes à venir)

Vendredi 28 juillet 2023 : POMME / (artistes à venir)

Samedi 29 juillet 2023 : BENJAMIN BIOLAY / IZÏA / JULIEN GRANEL / (artiste à venir)

Dimanche 30 juillet 2023 : FRANZ FERDINAND / (artistes à venir)

Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0233516936

Nous vous invitons à réserver votre place en placement libre debout et à nous contacter afin de vous réserver un espace sur la plateforme dédiée.

Attention, le nombre de places sur la plateforme est limité, nous vous recommandons de vous renseigner par email sur la disponibilité avant de réserver votre billet.

Enfants de – de 12 ans :

Accès gratuit pour les enfants de – de 12 ans dans la limite des places disponibles et uniquement sur réservation au 0233516936 (place disponible uniquement debout).

Attention pour accéder au festival, seuls les enfants inscrits et fournissant un justificatif de type carte d’identité, livret de famille, passeport au guichet a l’entrée du festival pourront accéder au site gratuitement.

.46.3 EUR46.3.

Votre billet est ici