Festival Grande Marée « Malek et les cigognes »

2022-11-19 18:00:00 – 2022-11-19 19:00:00

Finistre Malek est un jeune garçon né ici. Il vit seul avec Mémé Line, sa grand-mère qui elle, est née là-bas comme elle le dit. Elle n’a plus toute sa tête et chante tous les jours dans une langue que Malek ne comprend pas. Chaque soir, ils contemplent l’horizon du terrain vague autour de leur maison et les cigognes qui passent. Elles ont cette chance d’aller là-bas où elles veulent. Un soir, Mémé Line fait promettre à Malek de l’aider à ramener son âme là-bas. Il n’est pas sûr de comprendre, mais il trouve cela très beau. Et promet. Lorsque sa grand-mère disparaît, Malek

s’envole avec les cigognes. Une épopée jeune et tout-public par Rémi Ansel Salas. Ambiances sonores et musiques

Tout public • À partir de 7 ans vielocale@ploumoguer.bzh +33 2 98 89 83 89

