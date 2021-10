Brest Brest Brest, Finistère Festival Grande marée – Hyène – Myriam Pellicane Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Festival Grande marée – Hyène – Myriam Pellicane Brest, 23 novembre 2021, Brest. Festival Grande marée – Hyène – Myriam Pellicane 2021-11-23 – 2021-11-23 Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte

Brest Finistère Brest À travers les histoires de Léonora Carrington et le costume masque de Malika Mihoubi, la Pellicane revient chasser dans la réalité trouble et luxuriante de son adolescence. « Hyène » est une intrusion au milieu d’un plat de petits fours, un voyage juteux à travers les passions dangereuses où se mélangent humour, poésie et animalité gothique. Dans ce tunnel intime, le monde apparaît avec une précision hallucinée, il dissimule mal l’odeur sauvage sous l’ammoniaque : magie animale, magie noire, l’ex-punk se décale pour mieux voir. Elle suit à la trace la hyène au mille visages pour pratiquer l’outrage et le rêve orfèvre chez les rebelles de tous poils. Ça parle des êtres humains, ça met le doigt sur leurs peurs, leurs conformismes, leurs afflictions… Ça donne envie d’être…libre ! Myriam Pellicane : écriture, récit

Damien Grange : création lumière

Malika Mihoubi : création costume

Didier Kowarsky : discours, sous-discours, dynamique vibratoire

Loutre-Barbier : écriture

dernière mise à jour : 2021-10-18

