Les soirs du 20 au 23 juin, le Festival du Grand 8 vous propose neuf créations originales à découvrir au théâtre du Grand Point-Virgule à Montparnasse ! Pendant quatre soirées riches en échange et en créations artistiques, venez découvrir les neuf pièces de théâtre de différents étudiants des conservatoires d’art dramatique de la Ville de Paris ! Après un an de travail, ces futurs professionnels du monde du théâtre vous présentent en avant-première leurs univers au travers de leurs écritures et leurs mises en scène. Tous sont encore inscrits en conservatoires et débutent dans le milieu avec de grands rêves. Pour la première fois, ils mettent en scène des œuvres dramatiques qu’ils ont écrites. Théâtre Grand Point Virgule 8 bis rue de l’Arrivée 75015 Paris Contact : https://fb.me/e/1NPMNhVxr https://www.facebook.com/LOcto-Collectif-109908414623178 https://www.facebook.com/LOcto-Collectif-109908414623178 https://www.aparteweb.com/awprod/JMD/AWCatalogSub.aspx?INS=JMD&CAT=778&SEA=19386&LNG=FR&IDWL=84769

