FESTIVAL GRAINES D’IMAGES JUNIOR Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Sarthe

FESTIVAL GRAINES D’IMAGES JUNIOR Fresnay-sur-Sarthe, 22 octobre 2022, Fresnay-sur-Sarthe. FESTIVAL GRAINES D’IMAGES JUNIOR

Place de Bassum Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Salle André Voisin Place de Bassum

2022-10-22 – 2022-11-06

Salle André Voisin Place de Bassum

Fresnay-sur-Sarthe

Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Tic Tac… l’automne arrive et Graines d’Images Junior aussi ! Avez-vous déjà rencontré un superasticot supermusclé ? Un tigre géant venu manger votre goûter ? Ou encore des démons d’argile s’animer ? Pour sa vingt-quatrième édition, les salles de cinéma du réseau Graines d’Images vous ont préparé un programme riche en émotions, avec des films inédits, originaux ou en avant-première. Les héros et héroïnes des films vous embarqueront dans leurs aventures, à la découverte d’endroits improbables, cachés derrière un brin d’herbe comme au fin fond de l’espace ! Et pour prolonger l’expérience unique d’une séance de cinéma, des animations pour tout âge, des rencontres et des goûters vous attendent dans vos différentes salles de cinéma. Graines d’Images Junior vous propose une sélection de 14 films dont 5 films en avant-première… Soyez les premiers à venir les découvrir dans vos salles de cinéma ! Programme de la salle André Voisin de Fresnay-sur-Sarthe et de toutes les salles du département sur : grainesdimages.com

Tarif unique : 4€ la séance. Le festival de cinéma jeune public Graines d’Images Junior revient à Fresnay-sur-Sarthe pendant les vacances d’automne ! Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Fresnay-sur-Sarthe Adresse Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Salle André Voisin Place de Bassum Ville Fresnay-sur-Sarthe lieuville Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Departement Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresnay-sur-sarthe/

FESTIVAL GRAINES D’IMAGES JUNIOR Fresnay-sur-Sarthe 2022-10-22 was last modified: by FESTIVAL GRAINES D’IMAGES JUNIOR Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 22 octobre 2022 Fresnay-sur-Sarthe Place de Bassum Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe Sarthe sarthe

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe