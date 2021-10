FESTIVAL GRAINES D’IMAGES JUNIOR Fresnay-sur-Sarthe, 23 octobre 2021, Fresnay-sur-Sarthe.

FESTIVAL GRAINES D’IMAGES JUNIOR 2021-10-23 – 2021-11-07 Salle André Voisin Place de Bassum

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Fresnay-sur-Sarthe

EUR 4 Pour sa 23ème édition, Graines d’Images vous propose de découvrir des films inédits, originaux, ou en avant-première. Mais également des animations et des rencontres pour les petits comme les plus grands.

Que vous soyez parents, grands-parents, nounous, … Vous trouverez forcément un film, une animation pour vos petits à partir de 2 ans.

Sans quitter vos sièges, vous partirez à la campagne, en ville, en forêt, à la montagne, sur la banquise, au Paradis des animaux … et vous ferez le plein d’aventures.

Plus d’informations et programme complet : https://www.tourisme-alpesmancelles.fr/envie-de-sortir/en-ce-moment/

Festival de cinéma jeune public à Fresnay-sur-Sarthe et dans plusieurs autres salles du Département de la Sarthe.

