2022-06-03 – 2022-06-03 Vendredi 03 juin. Graines de rue 05 55 76 38 28 ou 06 12 31 23 87. Les petites zones de turbulences. Restitution des actions culturelles 18h30, env. 1h30, tout public, site du festival. // Clo(w)nd. Clown, musique, vidéo. Cie I.SI (16). 20h. 50 min, tout public, RDV jardin paroissial. // Rue du chaudron. Concert. Cie Rue du chaudron (87). 21h. 1h, tout public, RDV tente. // Bêtes de foires. Cirque et théâtre de gestes. Cie Bêtes de foires (34). 22h. 1h, 8 ans et +, RDV chapiteau rouge. Vendredi 03 juin. Graines de rue 05 55 76 38 28 ou 06 12 31 23 87. dernière mise à jour : 2022-05-06 par

