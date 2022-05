Festival Graines de Rue – Samedi 04 juin, 4 juin 2022, .

Festival Graines de Rue – Samedi 04 juin

Samedi 04 juin. Graines de rue 05 55 76 38 28 ou 06 12 31 23 87.

Toyo. Cirque, musique. Cie Les Colporteurs (07). 11h30 et 16h. 30 min, 3 ans et +, RDV chapiteau blanc. // Lumière. Déambulation. Cie Action d’Espace (34). 13h et 17h30. 1h, tout public, RDV champ de foire. // Poésie confesse. Poésie en confessionnal. Collectif Champ Libre (87). 14h et 20h. 2 à 5 min (1 pers.), tout public, RDV entrée site. // Minimal circus. Marionnettes, cirque, musique. Cie Zusvex (35). 14h30. 50 min, 5 ans et +, RDV tente. // Nouvelles de Noone. Déambulation. Cie 1 Watt (30). 14h30. 1h, tout public, RDV champ de foire. // Quand le cirque est venu. Marionnettes, pop-up, musique. Cie Les Involtes (19). 16h. 1h, tout public 7 ans et +, RDV centre Gérard Philipe. // Un jour sans pain. Théâtre d’objets. Cie Nanoua (64). 17h30. 1h, tout public, RDV pelouse site. // Bien, reprenons. Théâtre, musique live, création radiophonique. Détachement Internationale du Muerto Coco (13). 19h30. 1h, 10 ans et +, RDV chapiteau blanc. // Bêtes de foires. Cirque et théâtre de gestes. Cie Bêtes de foires (34). 21h. 1h, 8 ans et +, RDV chapiteau rouge. // La perruque d’Andy Warhol. Marionnettes, théâtre d’objet. Cie La Mandale (31). 21h. 1h15, 14 ans et +, RDV préau collège. // Brama (19). Rock psychédélique. 23h. 1h30, tout public, RDV chapiteau blanc.

