Dimanche 05 juin. Graines de rue 05 55 76 38 28 ou 06 12 31 23 87.

Un jour sans pain. Théâtre d’objets. Cie Nanoua (64). 11h et 18h. 1h, tout public, RDV pelouse site. // La recomposition des mondes. Déambulation. Cie Les philosophes barbares (09). 13h30. 1h15, tout public, RDV place de la Liberté. // Nouvelles de Noone. Déambulation. Cie 1 Watt (30). 14h. 1h, tout public, RDV champ de foire. // Poésie confesse. Poésie en confessionnal. Collectif Champ Libre (87). 14h et 20h. 2 à 5 min (1 pers.), tout public, RDV entrée site. // Les impavides bretons. Marionnettes, bruitage. Cie La Mandale (31). 15h. 55 min, tout public 4 ans et +, RDV pelouse site. // Absolument libre. Théâtre de rue. Cie Grand Collossal théâtre (93). 16h30. 1h20, tout public 10 ans et +, RDV place Saint-Léger. // « Bien, reprenons ». Théâtre, musique live, création radiophonique. Détachement Internationale du Muerto Coco (13). 18h. 1h, 10 ans et +, RDV chapiteau blanc. // Bêtes de foires. Cirque et théâtre de gestes. Cie Bêtes de foires (34). 21h30. 1h, 8 ans et +, RDV chapiteau rouge. // Bilbilifou. Défilé optimiste de machines presque abouliques. Cie Les objets perdus (23). 16h30. 50 min, 5 ans et +, RDV centre Gérard Philipe. // Pour un fascisme ludique et sans complexe. Théâtre de rue. Cie Grand Collossal théâtre (93). 20h. 1h15, tout public 10 ans et +, RDV pelouse site. // France profonde. Théâtre de rue. Cie France Profonde (33). 21h30. 1h15, tout public 10 ans et +, RDV jardin paroissial. // Courts-métrages. Focus sur le collectif La Quincaill’ (87). 1h20, tout public 10 ans et +, RDV chapiteau rouge. // Le salon Quincaill’. Brunch. 12h-14h. // After sous chap’. 23h-2h.

