Festival Graines de Moutards 2022 Figeac

2022-02-19 09:00:00 – 2022-02-19 23:00:00

Figeac Lot

3 EUR Programme détaillé disponible en janvier 2022

Le plus grand terrain de jeu du Grand-Figeac !

Découvrir, participer, s’émouvoir et en rire : depuis plus de 10 ans, les arts et la culture s’offrent au plus

jeunes et à leurs familles avec la Quinzaine culturelle Graines de Moutards.

Pour cette nouvelle édition, les partenaires de Graines de Moutards ont choisi la légèreté et l’évasion en

ouvrant le plus grand terrain de jeu du Grand-Figeac ! Tordre le cou à la morosité, s’amuser du monde

qui nous entoure… Quoi de plus naturel pour la Quinzaine culturelle à énergie positive ?!

+33 5 65 34 06 25

Programme détaillé disponible en janvier 2022

astrolabe figeac

