Festival Graines de Jardin Jardin des plantes, 21 mai 2022, Rouen.

Festival Graines de Jardin

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Jardin des plantes

Quand les jardins s’adaptent ! Ilots de fraicheur et refuges pour la faune et la flore, nos jardins participent, à leur échelle, aux enjeux planétaires de lutte contre le réchauffement climatique et contre l’érosion de la biodiversité. Cette édition du festival mettra en avant les pratiques vertueuses d’un jardinage écologique, protecteur des écosystèmes, du sol et de la ressource en eau, garant d’une alimentation saine, et porteur de résistances face aux aléas climatiques et aux organismes ravageurs. Conseils et astuces seront prodigués pour cultiver une palette végétale tout à la fois esthétique, gourmande et résiliente ! Retrouvez le programme sur : [www.graines-de-jardin.fr](http://www.graines-de-jardin.fr)

Gratuit

Quand les jardins s’adaptent

Jardin des plantes 114 bis, avenue des Martyrs-de-la-Résistance, Rouen Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T19:00:00