La Grigonnais La Grigonnais La Grigonnais, Loire-Atlantique FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE – SCÈNE SLAM OUVERTE La Grigonnais La Grigonnais Catégories d’évènement: La Grigonnais

Loire-Atlantique

FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE – SCÈNE SLAM OUVERTE La Grigonnais, 29 octobre 2021, La Grigonnais. FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE – SCÈNE SLAM OUVERTE 2021-10-29 – 2021-10-29 Bar le Gourguenez 19 Rte de l’Océan

La Grigonnais Loire-Atlantique La Grigonnais Si la joie d’écrire est le ressort du slam, la scène en est son éclat de rire. Alors cette année encore les Semeurs de Poésie vous offrent la possibilité d’être les artistes en venant déclamer vos écrits sur scène, oui , car vous devez en être les auteurs-trices. C’est ouvert à tous les gribouilleurs de mots, poètes secrets, enfants affables ou seniors sensibles. Et c’est à partager juste pour le plaisir, sans compétition. Sans réservations ! Jauge 50 personnes Poésie-slam organisé par les semeurs de poésie Si la joie d’écrire est le ressort du slam, la scène en est son éclat de rire. Alors cette année encore les Semeurs de Poésie vous offrent la possibilité d’être les artistes en venant déclamer vos écrits sur scène, oui , car vous devez en être les auteurs-trices. C’est ouvert à tous les gribouilleurs de mots, poètes secrets, enfants affables ou seniors sensibles. Et c’est à partager juste pour le plaisir, sans compétition. Sans réservations ! Jauge 50 personnes dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: La Grigonnais, Loire-Atlantique Autres Lieu La Grigonnais Adresse Bar le Gourguenez 19 Rte de l'Océan Ville La Grigonnais lieuville 47.52646#-1.66819