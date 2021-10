Puceul Puceul Loire-Atlantique, Puceul FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE – SALGA LA LUNA Puceul Puceul Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Salga la luna, « que la lune se lève », parlera, ou chuchotera même, comme des chansons sans parole, à qui voudra bien entendre ces mélodies qui enlacent autant qu’elles pleurent, et qui dansent autant qu’elles s’accrochent à ce petit quelque chose qui nous rassemble… Sur scène, deux musiciens dévoilent avec poésie, énergie et authenticité leur univers singulier composé de mélodies épurées, parfois teintées de sonorités flamencas. Tantôt écrite, tantôt improvisée, la musique de Salga la luna est prête à vous emmener là où vous aurez envie de vous laisser aller… Laissez-vous embarquer ! Et à bientôt, en live ! Concert – Duo guitare-saxophone Crépuscule…

