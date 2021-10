FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE – PLOUC PRIDE – UN NOUVEAU RÉCIT POUR LES CAMPAGNES Saffré, 28 octobre 2021, Saffré.

FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE – PLOUC PRIDE – UN NOUVEAU RÉCIT POUR LES CAMPAGNES 2021-10-28 20:00:00 – 2021-10-28

Saffré Loire-Atlantique Saffré

La campagne est vivante, comme lieu de vie et comme imaginaire. La pandémie de 2020 a encore accéléré ces tendances: vivre à la campagne serait «la» solution face aux crises sanitaires, écologiques, économiques ou sociales de nos vies citadines contemporaines. Pour aller au-delà d’un certain fantasme, Valérie Jousseaume réalise un état des lieux et remet la campagne en perspective. Elle interroge le rôle et les atouts des territoires dans la transition sociétale.

Et, surtout, elle redonne aux ruraux une place d’acteurs dans ce changement de civilisation en cours.

Le livre déconstruit les cadres de pensée et les vocabulaires, pour sortir la «France » du ­cul-de-sac intellectuel où elle se trouve. L’ouvrage valorise la parti­cipation contemporaine dpériphériquee la ruralité à l’invention du nouveau monde par la convergence des mémoires, et ­propose un renouvellement de l’aménagement du terri­toire susceptible d’exprimer dans le concret des existences la transition culturelle en cours. Au cœur d’un monde où toute certitude a disparu, cet ouvrage s’appuie sur l’expérience rurale pour imaginer un futur désirable.

Valérie Jousseaume est enseignante et chercheuse à l’Institut de géographie et d’aménagement de l’université de Nantes, au sein de l’équipe CNRS «Espaces et Sociétés».

Conférence-débat avec Valérie Jousseaume

La campagne est vivante, comme lieu de vie et comme imaginaire. La pandémie de 2020 a encore accéléré ces tendances: vivre à la campagne serait «la» solution face aux crises sanitaires, écologiques, économiques ou sociales de nos vies citadines contemporaines. Pour aller au-delà d’un certain fantasme, Valérie Jousseaume réalise un état des lieux et remet la campagne en perspective. Elle interroge le rôle et les atouts des territoires dans la transition sociétale.

Et, surtout, elle redonne aux ruraux une place d’acteurs dans ce changement de civilisation en cours.

Le livre déconstruit les cadres de pensée et les vocabulaires, pour sortir la «France » du ­cul-de-sac intellectuel où elle se trouve. L’ouvrage valorise la parti­cipation contemporaine dpériphériquee la ruralité à l’invention du nouveau monde par la convergence des mémoires, et ­propose un renouvellement de l’aménagement du terri­toire susceptible d’exprimer dans le concret des existences la transition culturelle en cours. Au cœur d’un monde où toute certitude a disparu, cet ouvrage s’appuie sur l’expérience rurale pour imaginer un futur désirable.

Valérie Jousseaume est enseignante et chercheuse à l’Institut de géographie et d’aménagement de l’université de Nantes, au sein de l’équipe CNRS «Espaces et Sociétés».

dernière mise à jour : 2021-09-29 par