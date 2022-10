FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE – OBSCUR FEUILLAGE Nozay Nozay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique bscur Feuillage est le Don Quichotte de la chanson, dans la lignée de la grande Anne Sylvestre ou de Renaud à ses débuts, en perpétuelle croisade contre nos deux ennemis : la déprime solitaire et le libéralisme économique ! Chez Angelain et Emilie

2 route du Verger 44170 MARSAC SUR DON Tout public

Gratuit / Participation gourmande ! ( Solide ou liquide) Informations et réservations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Du cabaret fantastique au rock alternatif, de la chanson pimentée… Nozay

