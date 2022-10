FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE – LIOR SHOOV Treffieux Treffieux Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Treffieux

FESTIVAL GRAINES D'AUTOMNE – LIOR SHOOV Treffieux, 24 octobre 2022

La Pommerais Treffieux Loire-Atlantique

2022-10-24 20:00:00 – 2022-10-24 21:00:00

Loire-Atlantique Treffieux Impossible d’arrimer Lior Shoov à une catégorie bien définie. Libre et aventureuse, la jeune femme « Impossible d’arrimer Lior Shoov à une catégorie bien définie. Libre et aventureuse, la jeune femme explore un univers artistique atypique, à forte teneur poétique, dans lequel se croisent musique, théâtre et cirque. Chantant d’une voix joliment rauque dans plusieurs langues et jouant d’instruments rares ou incongrus, elle distille une forme de folk-pop apatride aussi rêveuse que radieuse. Après une longue pratique dans le champ de l’improvisation scénique… Chez Zoé et Valentin Tout public

Gratuit / Participation gourmande ! ( Solide ou liquide) Informations et réservations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Solo collectif / musique du rien avec tout accueil-nozay@erdrecanalforet.fr +33 7 60 46 99 00 https://www.grainesdautomne.org/ Treffieux

