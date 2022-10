FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE – LE VOYAGE DE CHARLIE Nozay, 16 octobre 2022, Nozay.

2022-10-16 – 2022-10-16

L’ a-ven-tu-re ! Voilà ce dont rêve Charlie, nuit et jour ! Et aujourd’hui tout devient possible puisque c’est son anniversaire ! Espoirs sur le porte-bagage et curiosité dans le pédalier, c’est parti pour un grand voyage spatio-temporêve au cours duquel des personnages aussi loufoques qu’ attachants croiseront son chemin lui permettant de découvrir l’amitié, la bienveillance, la confiance en l’autre et la confiance en soi au gré de tableaux hauts en couleur, remplis d’humour et de poésie. Le Voyage de Charlie, une comédie musicale et dansée pour toute la famille, dès 3 ans.

Public enfant (dès 3 ans)

Gratuit

Participation gourmande ! ( Solide ou liquide)

Informations et réservations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Spectacle pour enfants avec la Compagnie Numero Dix

