FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE – EVÈNEMENT MUSICAL DE CLÔTURE Treffieux, 31 octobre 2021, Treffieux.

FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE – EVÈNEMENT MUSICAL DE CLÔTURE 2021-10-31 – 2021-10-31

Treffieux Loire-Atlantique Treffieux

Entre le slameur franco-congolais et le pianiste c’est une véritable alchimie qui s’opère. Ils portent avec audace et amour toute l’incandescence et la sincérité de textes choisis pour cette occasion…

A l’origine de cette création artistique éphémère, il y a un concert…

Lorsque Pierre-Yves Merel, assiste au concert de PIGMENTS and The Clarinet Choir, projet magnifique qui s’est produit cet été 2021 avec Olivier Carole – basse, chant, Julien Stella – clarinettes, beatbox, Olivier Thémines – clarinettes et Nicolas Audouin – clarinettes , il propose à Guillaume et Nina de venir créer un projet éphémère sur le thème de l’oralité pour la clôture du festival Graine d’automne.

Lors de cette après midi de clôture on vous propose de participer à cet évènement musical, en apportant votre contribution en partageant une boisson, un petit plat … dans une échange artistique et musical dédié à la poésie graffiti de Léon-Gontran Damas, à d’autres poésies éphémères et aux textes de Nina …

Organisé par l’association Petit Homme, et ses adhérents et amis…

Réservations conseillée au 06 95 63 21 82 par SMS ou chezmaryetpierreyves@gmail.com

Jauge 50 personnes

Concert slamé intense, un moment de fusion poétique et musicale

Entre le slameur franco-congolais et le pianiste c’est une véritable alchimie qui s’opère. Ils portent avec audace et amour toute l’incandescence et la sincérité de textes choisis pour cette occasion…

A l’origine de cette création artistique éphémère, il y a un concert…

Lorsque Pierre-Yves Merel, assiste au concert de PIGMENTS and The Clarinet Choir, projet magnifique qui s’est produit cet été 2021 avec Olivier Carole – basse, chant, Julien Stella – clarinettes, beatbox, Olivier Thémines – clarinettes et Nicolas Audouin – clarinettes , il propose à Guillaume et Nina de venir créer un projet éphémère sur le thème de l’oralité pour la clôture du festival Graine d’automne.

Lors de cette après midi de clôture on vous propose de participer à cet évènement musical, en apportant votre contribution en partageant une boisson, un petit plat … dans une échange artistique et musical dédié à la poésie graffiti de Léon-Gontran Damas, à d’autres poésies éphémères et aux textes de Nina …

Organisé par l’association Petit Homme, et ses adhérents et amis…

Réservations conseillée au 06 95 63 21 82 par SMS ou chezmaryetpierreyves@gmail.com

Jauge 50 personnes

dernière mise à jour : 2021-09-29 par