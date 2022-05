Festival Grain d’Pirate : grand rassemblement de pirates, corsaires et flibustiers Binic-Étables-sur-Mer, 20 août 2022, Binic-Étables-sur-Mer.

Festival Grain d’Pirate : grand rassemblement de pirates, corsaires et flibustiers Binic-Étables-sur-Mer

2022-08-20 – 2022-08-21

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor

Les pirates et autres flibustiers et corsaires seront de retour sur le port de Binic. nCamp sur l’esplanade de la Banche. Des spectacles pour tous, dont une impressionnante déambulation de pirates, flibustiers et corsaires plus vrais que nature, en ville et des scènes de combat au port. Sous réserve des conditions sanitaires.

graindpirate@gmail.com +33 6 83 14 28 43 http://www.graindpirate.fr/

