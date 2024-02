FESTIVAL GRAIN DE SEL CAMPING 2J FESTIVAL GRAIN DE SEL CAMPING ESPLANADE JEAN MOULIN Castelsarrasin, jeudi 16 mai 2024.

FESTIVAL GRAIN DE SEL PASS 2 JOURS CAMPING Le Festival Grain de Sel vous propose une programmation éclectique et vibrante ! Au cœur de la magnifique ville de Castelsarrasin, le festival réunira une programmation populaire et audacieuse avec ses têtes d’affiche incontournables et ses jeunes espoirs ! Au programme, trois jours de musique, au sein du Tarn-et-Garonne, sur l’esplanade de la salle Jean Moulin.Grain de Sel, c’est aussi de folles rencontres et une ambiance chaleureuse ! Le festival propose de venir écouter, découvrir, regarder, faire, partager de la musique et aussi découvrir de nombreuses animations sur place.PASS 2 JOURSVENDREDI 17 MAI ET SAMEDI 18 MAI 2024OUSAMEDI 18 MAI ET DIMANCHE 19 MAI 2024

Tarif : 63.00 – 63.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 00:00

Réservez votre billet ici

ESPLANADE JEAN MOULIN Avenue Jean Moulin 82100 Castelsarrasin 82