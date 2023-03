Festival Graf Zeppelin Stoner Edition, 19 mai 2023, Lessay .

Festival Graf Zeppelin Stoner Edition

1 Rue de la Poste Lessay Manche

2023-05-19 11:30:00 11:30:00 – 2023-05-20 02:00:00 02:00:00

Lessay

Manche

C’est avec un immense plaisir et aussi pas mal de fierté que nous allons pouvoir vous présenter une édition Stoner je pense très sincèrement de qualité.

Et pour cette nouvelle aventure, voici le programme festivalier :

Un village gratuit ouvert à toutes et tous, où vous retrouverez de nombreux stands de merch mais aussi de nombreuses animations.

La grande nouveauté: une journée (vendredi) en entrée gratuite !

Vendredi 19 mai de 14h à 2h du matin (entrée libre).

C’est une journée découverte pour ceux qui ne connaissent pas encore le Graf et

l’occasion de venir soutenir la scène Normande .

Nous avons programmé 6 groupes rien que pour ce jour là, avec des genres hétéroclites mais qui restent accessibles aux amateurs du stoner.

Samedi 20 mai de 11h30 à 2h du matin :

C’est notre programmation Purement Stoner en essayant d’explorer un large panel de ces sous genres avec de nouveau six groupes sur scènes mais avec des sets complets. Donc vraiment de quoi satisfaire les oreilles les plus exigeantes.

Encore une fois nous avons fait des efforts avec les artistes pour vous proposer des tarifs absolument raisonnables, j’espère que vous pourrez soutenir la démarche.

Tarifs préventes à 25 € (pour l’ asso cela représente 23€ hors commission) et 29€ sur place.

C’est avec un immense plaisir et aussi pas mal de fierté que nous allons pouvoir vous présenter une édition Stoner je pense très sincèrement de qualité.

Et pour cette nouvelle aventure, voici le programme festivalier :

Un village gratuit ouvert à toutes et tous, où vous retrouverez de nombreux stands de merch mais aussi de nombreuses animations.

La grande nouveauté: une journée (vendredi) en entrée gratuite !

Vendredi 19 mai de 14h à 2h du matin (entrée libre).

C’est une journée découverte pour ceux qui ne connaissent pas encore le Graf et

l’occasion de venir soutenir la scène Normande .

Nous avons programmé 6 groupes rien que pour ce jour là, avec des genres hétéroclites mais qui restent accessibles aux amateurs du stoner.

Samedi 20 mai de 11h30 à 2h du matin :

C’est notre programmation Purement Stoner en essayant d’explorer un large panel de ces sous genres avec de nouveau six groupes sur scènes mais avec des sets complets. Donc vraiment de quoi satisfaire les oreilles les plus exigeantes.

Encore une fois nous avons fait des efforts avec les artistes pour vous proposer des tarifs absolument raisonnables, j’espère que vous pourrez soutenir la démarche.

Tarifs préventes à 25 € (pour l’ asso cela représente 23€ hors commission) et 29€ sur place.

grafzeppelinam@gmail.com https://www.facebook.com/FestivalGrafZeppelin

Lessay

dernière mise à jour : 2023-03-06 par