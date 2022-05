Festival GR 5.0 > Théâtre d’objets, musique “La maison vague”

Festival GR 5.0 > Théâtre d’objets, musique “La maison vague”, 18 juin 2022, . Festival GR 5.0 > Théâtre d’objets, musique “La maison vague”

2022-06-18 11:00:00 – 2022-06-18 Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… . Théâtre d’objet, musique

. GRATUIT

. Tout public La maison vague est la traduction française de Shanty house, ce musée dédié aux ballades et chants marins qui se trouve à Glasgow. Une maison extraordinaire pour voyager sur les mers lointaines. Patrick Corillon nous invite à visiter un musée vivant qui regorge de trouvailles insolites, installations, chansons, films d’animation, chants… Il nous propose une archéologie de l’imaginaire où la fiction et la réalité se confondent. Un moment inattendu ! Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à… Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations… . Théâtre d’objet, musique

. GRATUIT

. Tout public La maison vague est la traduction française de Shanty house, ce musée dédié aux ballades et chants marins qui se trouve à Glasgow. Une maison extraordinaire pour voyager sur les mers lointaines. Patrick Corillon nous invite à visiter un musée vivant qui regorge de trouvailles insolites, installations, chansons, films d’animation, chants… Il nous propose une archéologie de l’imaginaire où la fiction et la réalité se confondent. Un moment inattendu ! dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville