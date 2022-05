Festival GR 5.0 > Spectacle “On n’est pas des ânes”, 15 juin 2022, .

Festival GR 5.0 > Spectacle “On n’est pas des ânes”

2022-06-15 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-15

Le GR 5.0 est un projet artistique itinérant. Il vous propose de découvrir les œuvres originales spécialement créées pour ce festival au cœur d’une nature et de sites exceptionnels.

Instant bucolique, festif et inédit, ce festival vous invite à découvrir des spectacles en même temps que vous découvrirez des paysages naturels mémorables.

Espace ouvert, le GR 5.0 rassemble les esthétiques, théâtre, concerts, cirque contemporain, installations plastiques, expositions, musique classique, ateliers d’écriture, contemplations…

Emmanuel DA SILVA musicien et Delphine GARCYNSKA conteuse

. Rencontre musicale et contée

. GRATUIT

. Tout public à partir de 3 ans

. Durée 30 MN

Qu’ y a t-il de plus surprenant que deux ânes, accompagnés d’un musicien et d’une conteuse parcourant çà et là les villages ? Ils viennent chanter et raconter des histoires, des contes du monde entier, d’hier et d’autrefois, aux habitants du territoire rencontrés en chemin.

R.D.V. POUR CHEMINER AVEC LES ARTISTES AVANT LA REPRESENTATION :

– à 8h30, au pont du Lerre jusqu’ à Vains Saint-Léonard – (sur 4.5 Km) – (spectacle à 11h, à l’Ecomusée de la Baie)

